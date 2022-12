Bester Deutscher war Philipp Raimund als Neunter. Am insgesamt weitesten sprang der Pole Dawid Kubacki mit 140,5 Metern vor dem Slowenen Anze Lanisek und dessen Landsmann Timi Zajc. Das Neujahrsspringen beginnt morgen um 14 Uhr. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte der Norweger Halvor Egner Granerud gewonnen. Er belegte in der heutigen Qualifikation Platz sechs.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.