Aus vielen ukrainischen Städten, so wie hier in Kiew, werden Raketeneinschläge gemeldet. (IMAGO / ZUMA Wire / Alex Chan)

Insgesamt zehn dieser Fluchtrouten sollen nach Angaben der Führung in Kiew ermöglicht werden. Ein Weg solle auch aus Mariupol im Süden des Landes herausführen, sagte die stellvertretende Regierungschefin Wereschtschuk. Weitere Routen sind für den Osten des Landes und für das Umland der Hauptstadt Kiew geplant. Wereschtschuk kündigte Hilfsgüter für die Stadt Cherson an. Cherson wird derzeit vom russischen Militär kontrolliert. - In der vergangenen Nacht hatte der ukrainische Ministerpräsident Selenskyj den russischen Streitkräften in einer Videobotschaft vorgeworfen, gezielt die größten Städte des Landes zu blockieren und Hilfslieferungen abzufangen. Damit sollten die Bedingungen für die ukrainische Bevölkerung verschlechtert werden, um die Regierung zur Kooperation zu zwingen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.