Zehn Jahre danach scheint die Erinnerung zu verblassen. Zwar sind weite Landstriche rund um Fukushima weiter Sperrgebiet, die Ruinen der havarierten Reaktoren sind nur notdürftig gesichert und die Behörden wissen nicht, wohin mit dem tritiumverseuchten Kühlwasser.

Trotzdem gibt es wieder Forderungen nach einem Wiedereinstieg in die Kernenergie – und auf den ersten Blick hat die Idee auch etwas für sich: Für das Klima ist die Kernkraft als Energiequelle um Dimensionen besser als Kohle oder Gas. Frankreich steht vor allem wegen der vielen Atomreaktoren dort beim Klimaschutz viel besser da als Deutschland. Pro Kopf und Jahr kommt das Land auf rund sechs Tonnen CO2-Emissionen, Deutschland liegt bei zehn Tonnen. Neue Atomkraftwerke sollen zudem viel sicherer sein als alte. Investoren wie der Microsoft-Gründer Bill Gates setzen auf kleine Reaktoren, bei denen eine Kernschmelze bauartbedingt ausgeschlossen sein soll.

(IMAGO / Photo12 / Ann Ronan)Nuklearunfall vor zehn Jahren: Die Lehren aus Fukushima

Zehn Jahre sind seit der Havarie im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi vergangen, ausgelöst durch den Tsunami am 11. März 2011. Im Vergleich zu Tschernobyl 1986 ist der Unfall glimpflich verlaufen – doch auch in Japan war die Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft immens. Welche Lehren lassen sich ziehen?

Reaktoren verursachen Atommüll

Doch ein Wiedereinstieg in die Atomenergie wäre ein gefährlicher und teurer Fehler. Gefährlich wäre er deshalb, weil auch neue Kernreaktoren mit hoch radioaktivem Material arbeiten müssten. Neue Reaktorkonzepte würden zwar hoffentlich Lehren aus alten Reaktorkatastrophen berücksichtigen. Doch niemand kann ausschließen, dass im Einzelfall völlig unerwartete Dinge passieren – in Fukushima war es ein Erdbeben und eine Flutwelle ungeahnten Ausmaßes.

Alle Reaktoren ganz gleich welcher Bauart verursachen Atommüll, der über viele Jahrtausende strahlt und sicher verwahrt werden muss.

Viele Unbekannte bei neuartigen kleinen Krafwerken

Die völlig neuartigen kleinen Kraftwerke gibt es im übrigen bisher nur auf dem Reißbrett. Wie sie in der Praxis funktionieren würden, ist unbekannt und bis sie in großem Maßstab eingesetzt werden könnten, werden Jahre und Jahrzehnte vergehen. Sie gleichen also Luftschlössern und sind keine Lösung für die Probleme von heute.

(Deutschlandradio/Yu Minobe)10 Jahre nach der Katastrophe: Forever Fukushima

Takayuki Atsumi war drauf und dran endlich Fischer zu werden, als der verheerende Tsunami seine Existenzgrundlage zerstörte. Heute hat Atsumi alles wiederaufgebaut, doch jetzt sollen 1,2 Millionen Tonnen des kontaminierten Wassers aus dem AKW Fukushima ins Meer geleitet werden.

An der neuen Diskussion über Kernenergie verwundert vor allem eines: Sie ist komplett überflüssig, denn es gibt längst bessere Lösungen. Erneuerbare Energiequellen wie Windräder und Solaranlagen erzeugen in Deutschland inzwischen rund die Hälfte des Stroms - mehr als es Atomreaktoren je getan haben. Sonnen- und Windstrom sind zudem auf dem Weg, die billigsten Energiequellen überhaupt zu werden. Durch Energiespeicher und den Ausbau der Stromnetze lässt sich die Versorgung unterbrechungsfrei gewährleisten.

Windkraft und Solarenergie können auch Kohle und Gas ersetzen

Windkraft und Solarenergie können sowohl die Atomkraft als auch Kohle und Gas in Deutschland ersetzen. Wir sollten auf diese ausgereiften Technologien setzen und nicht auf Experimente mit Reaktorkonzepten, die noch nirgends funktionieren.

Ende nächsten Jahres werden in Deutschland die letzten Atommeiler abgeschaltet. Um sie zu ersetzen, muss die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Es ist gut, dass es bei uns beim Atomausstieg bleibt.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.