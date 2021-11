Das OLG Düsseldorf verurteilt einen 31-jährigen Deutschen aus Dinslaken zu zehn Jahren Haft (Archivbild) (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilte den 31-jährigen Deutschen zu zehn Jahren Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er in einem Gefängnis des sogenannten Islamischen Staats in Syrien einen Gefangenen zu Tode gefoltert hat.

Der Mann war bereits 2016 vom gleichen Gericht als IS-Terrorist zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er gehörte der "Lohberger Brigade" von Salafisten aus Dinslaken-Lohberg an, die sich in Syrien dem IS angeschlossen hatten.

