Zehn Jahre Kabarettbundesliga (1/2) Die Besten der Liga

Seit zehn Jahren gehört die Kabarettbundesliga zum festen Bestandteil der Kleinkunstszene. Pünktlich zum Jubiläum geht sie jetzt für längere Zeit in eine Spielpause. Doch vorher werden die Meisterinnen und Meister der Liga noch einmal in einem Best Of gefeiert.

Von Daniela Mayer

