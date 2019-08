Seit 2009 gehört sie zum festen Bestandteil der Kleinkunstszene. Am 3. Juli feierte die Liga ihr Jubiläum in der Kulturscheune Herborn. Jetzt geht es in eine längere Spielpause um irgendwann mit neuem Konzept zurück zu kehren.

Zeit die Besten der Liga noch einmal zu feiern und die Auswahl ist groß. Über 140 Künstlerinnen und Künstler sind in den letzten zehn Jahren durch Theater in ganz Deutschland getourt und haben jeweils sechs Monate lang um die Gunst des Publikums gekämft. Denn nur wer die meisten Punkte der Zuschauer bekam, landete auf den vorderen Plätzen der Tabelle.

Wir blicken in Ausschnitten zurück auf einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten der Liga.