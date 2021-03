Zum zehnten Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat Bundesumweltministerin Schulze ein Papier zur Vollendung des deutschen Atomausstiegs vorgelegt.

Zu den aufgelisteten zwölf Punkten gehört die Schließung der Urananreicherungsanlage in Gronau und der Brennelementefabrik in Lingen. Schulze sagte, die Arbeit sei mit der Abschaltung des letzten AKW Ende 2022 noch nicht beendet. Ohne die Schließung auch dieser beiden Anlagen könne der Atomausstieg nicht vollendet werden.



Die SPD-Politikerin wandte sich gegen Bestrebungen für eine Renaissance der Atomkraft, in denen die Kernenergie als klimafreundliche Alternative gesehen wird. Auch neuen Konzepten mit kleineren Kernkraftwerken erteilte Schulze eine Absage. Sie würden die Nachteile von großen AKW nur auf viele kleine verlagern, so die Ministerin.

