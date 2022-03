Eine Frau geht an einem brennenden Wohnhaus vorbei, nachdem es in Mariupol beschossen wurde. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Nach Angaben der ukrainischen Regierung setzte die russische Armee ihre Angriffe auf zahlreiche Städte im Land fort. Die Hauptstadt Kiew, die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten, die Hafenstädte Mariupol und Odessa sowie Mykolajiw im Süden des Landes seien unter russischem Beschuss. In Mariupol sind der Stadtverwaltung zufolge mehr als 80 Prozent der Infrastruktur beschädigt oder zerstört. Die humanitäre Lage sei sehr ernst, hieß es. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach mit Blick auf Mariupol von einem schweren Kriegsverbrechen.

Offenbar in Erwartung russischer Angriffe rief der Bürgermeister von Boryspil - eine Stadt knapp 30 Kilometer südostlich von Kiew - die Zivilbevölkerung zum Verlassen auf.

Selensky hält Referendum über mögliche Zugeständnisse für nötig

Der ukrainische Präsident Selenskyj will über eventuelle mit Russland erzielte Kompromisse für ein Ende des Krieges per Volksabstimmung entscheiden lassen. Die Inhalte eines Abkommens könnten historische Veränderungen für sein Land bedeuten, sagte Selenskyj im Fernsehen. Daher werde man in einem Referendum darüber entscheiden müssen. Konkret könne es etwa um die von russischen Truppen besetzten Gebiete und Sicherheitsgarantien gehen, die der Ukraine statt einer NATO-Mitgliedschaft angeboten würden. Beide Seiten verhandeln derzeit miteinander, über mögliche Vereinbarungen wurde bislang nichts bekannt. Selenskyj betonte, die Ukraine werde sich nicht auf Ultimaten Moskaus einlassen. Die russische Armee hatte zuletzt eine Kapitulation ukrainischer Kämpfer in der Hafenstadt Mariupol gefordert.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.