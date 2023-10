Altersarmut

Manche Rentnerinnen und Rentner sind von der Inflation besonders betroffen - die Zahl derer, die mit Grundsicherung aufstocken müssen, ist laut Statistischem Bundesamt binnen eines Jahres um rund zehn Prozent gestiegen. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach bezogen im Juni rund 692.000 Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu ihrer Altersrente Grundsicherung. Das waren rund zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Den höchsten prozentualen Anstieg gab es in den fünf ostdeutschen Flächenländern. In Sachsen stieg der Wert um 22,8 Prozent an.

Die Zahlen des Bundesamts waren von der Linksfraktion im Bundestag abgefragt worden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.