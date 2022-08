Luftraum-Sperrung

Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf das Bundesverkehrsministerium. Da die Maschinen aufgrund des EU-Sanktionsregimes einem Start- und Flugverbot unterlägen, könnten sie durch den Eigentümer nicht genutzt und nicht an einen anderen Ort verbracht werden, wurde das Ministerium zitiert.

In Leipzig stehen demnach drei russische Maschinen, in Köln zwei und in Frankfurt-Hahn eine. Weitere vier Flugzeuge befinden sich in Baden-Baden. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU Ende Februar ihren Luftraum gesperrt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 14.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.