Zehn Personen wurden verletzt, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Demnach werden in der Brandruine weitere Opfer vermutet. Der Brand ereignete sich in Porto Alegre im Süden des Landes; die Ursache ist noch unklar. Die Betreiber des Gästehauses hatten den Angaben zufolge keine Genehmigung für ihr Gewerbe, und in dem Gebäude fehlten Brandschutzeinrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.