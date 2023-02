Immer wieder sterben Menschen durch Lawinen. (dpa/Angelika Warmuth)

In Osttirol wurde der Fahrer eines Schneepflugs tot unter Schneemassen gefunden, wie die Polizei bestätigte. Im Kaunertal in Tirol bargen Einsatzkräfte einen Menschen leblos aus einer Lawine. Im österreichischen St. Anton wurden zwei Skitourengeher tot aus dem Schnee geborgen. In Südtirol in Italien ist Polizeiangaben zufolge eine deutsche Skitourengeherin bei einem Lawinenabgang getötet worden. Im Ötztal starb ein 32-jähriger chinesischer Skifahrer. Bei Kaltenbach im Zillertal in Tirol wurde ein 17-jähriger Neuseeländer von Schneemassen begraben. Im Kleinwalsertal wurde ein vermisster 55-jähriger Deutscher tot geborgen. Todesopfer durch Lawinen gab es auch in der Schweiz. Wie die Polizei im Kanton Graubünden mitteilte, waren dort in der Nähe des Ortes Disentis zwei Skifahrer abseits der Pisten unterwegs und wurden von einer Lawine erfasst.

In den Alpen war in den vergangenen Tagen regional deutlich mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Allein in Tirol wurden Dutzende Lawinen gezählt.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.