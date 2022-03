Durch schwere Unwetter gibt es im Osten Australiens, so wie hier in der Stadt Maryborough, große Überflutungen. (dpa)

Die meisten davon wurden in Queensland geborgen. Nach Angaben der Behörden sind die Rettungskräfte in der Region ununterbrochen im Einsatz, um Menschen mit Hubschraubern und Booten von ihren Hausdächern zu retten. In New South Wales mussten bislang rund 40.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Weitere 300.000 sollen sich laut den Behörden auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.

Das Hochwasser dehnt sich von Queensland kommend südlich nach New South Wales aus. Es wird als das schlimmste seit dem sogenannten Jahrhunderthochwasser von 2011 beschrieben.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.