Zentralafrika

Laut UNO sind tausende Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo wegen neuer Kämpfe nach Uganda geflohen. (Imago/blickwinkel)

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR teilte mit, Uganda habe zwar die Grenze geschlossen, lasse aber Schutzsuchende in das Land. Im Kongo selbst hätten wegen der neuen Kämpfe rund 36.000 Menschen die Flucht ergriffen. Im Kongo ringen unterschiedliche bewaffnete Gruppen um Einfluss; vielen Rebellen geht es um die Kontrolle der Rohstoffe. Anfang der Woche war in dem Land ein Helikopter der UNO-Friedensmission Monusco abgeschossen worden. Der Kongo mit seinen rund 90 Millionen Einwohnern ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Kobalt, Gold und Diamanten.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.