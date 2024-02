Bundesweit

In Hamburg haben sich erneut Tausende Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus versammelt. Die Demonstration eines breiten Bündnisses steht unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". (dpa / Axel Heimken)

In Hamburg versammelten sich Schätzungen der Polizei zufolge bis zu 60.000 Menschen. In Dresden nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 20.000 an einer Demonstration teil. Die Polizei nannte dort bisher keine Zahlen. In Oldenburg gingen laut Polizei rund 6.000 Menschen gegen demokratiefeindliche und rechtsextremistische Kräfte auf die Straße. In Trier wurde die Zahl von bis zu 4.500 Teilnehmern genannt.

Bereits am Samstag hatte es in Stuttgart und weiteren Städten Protestveranstaltungen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.