In der niedersächsischen Gemeinde Scheeßel hat nach zwei Jahren Corona-Pause das Hurricane Festival begonnen. Es gehört wie sein Schwesterfestival Southside zu den größten deutschen Musikfestivals. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 80.000 Besuchern pro Tag. Heute stehen unter anderem die US-Punkband Bad Religion, Mando Diao aus Schweden und die Hamburger Hip-Hop-Formation Deichkind auf der Bühne. In Sachsen feierten gestern nach Angaben der Organisatoren rund 50.000 Menschen beim Festival "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr". Insgesamt gab es 50 musikalische Auftritte und zahlreiche weitere Programmpunkte. Das Festival wurde 2019 ins Leben gerufen. Es knüpft an das Konzert "Wir sind mehr" im Jahr davor an, das sich gegen rassistische Übergriffe und Ausschreitungen von Rechtsextremen in Chemnitz gerichtet hatte.

