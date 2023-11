Kundgebung am Unabhängigkeitstag in Warschau. (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Einige trugen bei der Kundgebung in der Hauptstadt Warschau die polnische Nationalflagge und Fahnen mit dem Keltenkreuz, dem Symbol der extremen Rechten. Die Stadtverwaltung sprach von 40.000 Teilnehmern, in Medienberichten war von 90.000 die Rede. Einige Demonstranten skandierten EU-feindliche Parolen. Auf Transparenten wurde in Anlehnung an den Brexit der "Polexit" gefordert. Einer der Redner sagte, die EU drohe zu einer von der Kommission gesteuerten euro-föderalistischen Kolchose zu werden. Polen müsse sich deshalb auf einen Ausstieg vorbereiten.

Am 11. November 1918 hatte Polen nach 123 Jahren der Teilung durch Preußen, Österreich-Ungarn und Russland wieder seine Eigenständigkeit erlangt.

