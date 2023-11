Demonstranten in Rom (dpa)

Viele von ihnen erinnerten an den Mord an einer italienischen Studentin, der in den vergangenen Wochen die Öffentlichkeit bewegte. Der mutmaßliche Täter, ihr 21-jähriger Exfreund, war in Deutschland festgenommen worden. Er wurde gestern an die italienischen Behörden überstellt.

Das italienische Fernsehen RAI berichtete, seit dem Mord habe sich die Zahl der Anrufe bei Beratungsstellen für bedrohte Frauen von 200 auf 400 am Tag verdoppelt.

