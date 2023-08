In Prag haben rund 60.000 Menschen für mehr Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen demonstriert. (dpa-news/ Rulová Katerina)

An der "Prague Pride"-Parade nahmen auch Tschechiens Innenminister Rakusan und Außenminister Lipavsky teil. Die Demonstranten sprachen sich dafür aus, dass eingetragene Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare mit der Ehe gleichgestellt werden sollten. Die Ehe für alle ist in Tschechien weiterhin umstritten. Zwar hat eine entsprechende Gesetzesvorlage in erster Lesung im Parlament eine Mehrheit erhalten, doch konservative Politiker und auch die Kirchen versuchen das Gesetz zu verhindern.

