Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Lübeck (dpa / Christian Charisius)

Teilweise kam es zu Ausschreitungen. Im sächsischen Bautzen und im sachsen-anhaltischen Magdeburg wurden mehrere Polizisten verletzt. Sie seien teilweise mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen worden, teilten die Beamten mit. In Schweinfurt biss eine 51-jährige Frau einem Beamten ins Bein. In Nürnberg beteiligten sich rund 4.000 Menschen, in Cottbus 3.000 und jeweils mehr als 2.000 in Bamberg und Augsburg. In Köln oder Lübeck zogen ebenfalls größere Gruppen durch die Innenstädte. In Berlin gab es verschiedene Protestaktionen mit teils mehreren hundert Teilnehmern. Auch aus Brandenburg wurden sogenannte Spaziergänge gemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Gesamtzahl auf 15.000 geschätzt - in Thüringen sogar auf 17.000.

Daneben gab es an vielen Orten Gegenproteste. In Leipzig beispielsweise wurden 16 corona-konforme Versammlungen angemeldet. In Jena folgten 200 Menschen dem Aufruf des neugegründeten Bündnisses "Jena solidarisch".

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.