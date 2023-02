In Rio de Janeiro gab es schon eine Woche vor dem offiziellen Straßenkarneval erste Umzüge. (dpa / AP / Bruna Prado)

Insgesamt sollte es am Wochenende Umzüge von 80 Blocos, wie die Sambagruppen genannt werden, geben. Es ist der erste offizielle Straßenkarneval in Rio de Janeiro seit Beginn der Corona-Pandemie. Am kommenden Freitag beginnen dann die Umzüge der besten Sambaschulen im Sambadrom.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.