Immer am 11. September wird in Katalonien an den Verlust der Selbstverwaltung 1714 erinnert. Nach einem Sternmarsch versammelten sich Demonstranten im Zentrum Barcelonas und riefen Slogans wie "Unabhängigkeit, Freiheit". Der katalanische Regionalregierungschef Aragonès betonte die plötzliche Bedeutung der katalanischen Parteien für die Bildung einer neuen spanischen Regierung. Daraus ergebe sich eine Chance, die man nicht verpassen dürfe.

Der geschäftsführende sozialistische Regierungschef Sánchez ist im Madrider Parlament auf die Unterstützung der beiden katalanischen Separatistenparteien angewiesen, um weiterregieren zu können.

