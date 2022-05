Eine Demonstration in Washington für den Erhalt des Rechts auf Abtreibung. (AFP / MANDEL NGAN )

Protestzüge gab es unter anderem in der Hauptstadt Washington sowie in New York, Chicago, Los Angeles und im texanischen Austin. Vergangene Woche war ein Urteilsentwurf des Obersten Gerichtshofs bekanntgeworden, wonach der Supreme Court die seit fast 50 Jahren geltende Rechtsprechung ändern könnte. Bislang haben Frauen innerhalb bestimmter Fristen ein Grundrecht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Das Thema polarisiert die US-Gesellschaft und bestimmt zunehmend den Wahlkampf für die Zwischenwahlen im November.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.