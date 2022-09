Klimaproteste der Bewegung "Fridays for Future", hier eine Demonstration in München. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

In München waren es demnach 6.000, in Frankfurt am Main 1.200. Insgesamt waren Proteste in mehr als 250 deutschen Städten angekündigt. Fridays for Future sprach von bundesweit rund 280.000 Teilnehmern. Der Aufruf war von Natur- und Umweltschutzverbänden unterstützt worden.

Auch in anderen Ländern gingen Menschen für den Klimaschutz auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.