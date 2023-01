Frankreich

Zehntausende demonstrieren gegen geplante Rentenreform

In Frankreich haben mehrere zehntausend Menschen gegen die geplante Rentenreform der Regierung demonstriert. In zahlreichen Städten folgten die Menschen einem Aufruf der Gewerkschaften, unter anderem in Paris, Nizza und Nantes. Allein in Toulouse versammelten sich 30.000 Menschen, in Marseille waren es schätzungsweise 26.000 Demonstranten.

19.01.2023