Demonstranten in Tel Aviv (AP / Oded Balilty)

Nach Angaben einheimischer Medien gingen allein in Tel Aviv rund 80.000 Menschen auf die Straße. Demonstrationen gab es auch in Jerusalem und Haifa. Netanjahu will das Oberste Gericht schwächen und es dem Parlament ermöglichen, Urteile mit einfacher Mehrheit aufzuheben. Kritiker sprechen von einem Schlag gegen die Unabhängigkeit der Justiz.

Nach dem Wahlsieg seiner Likud-Partei und der mit ihr verbündeten religiösen Fundamentalisten sowie der rechten Nationalisten war Netanjahu ein weiteres Mal zum Regierungschef gewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.