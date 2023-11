In London demonstrierten zehntausende Menschen für eine dauerhafte Waffenruhe im Nahost-Krieg. (dpa-news/AP/Kin Cheung)

In London zogen die Teilnehmer durch das Zentrum zum Parlamentsgebäude in Westminster. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Free Palestine", "Stop Bombing Gaza" oder "Freedom for Palestine" in ihren Händen. Auch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa versammelten sich Tausende vor dem Abgeordnetenhaus und schwenkten palästinensische Fahnen. Beide Demonstrationen verliefen friedlich.

Auch in Berlin wurde gestern gegen den Krieg im Nahen Osten protestiert. Zu den Initiatoren einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gehörte die Politikerin Sahra Wagenknecht. In ihrer Rede sagte sie, die deutsche Verantwortung für das Existenzrecht Israels verpflichte nicht dazu, eine rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanjahu schönzureden.

