Demonstration zum Internationalen Frauentag in Madrid (Bernat Armangue / AP / dpa)

In der Hauptstadt Madrid versammelten sich die Demonstrantinnen auf der Plaza de España. Nach Angaben der Behörden belief sich die Zahl der Teilnehmenden auf 17.000, die Organisatorinnen sprachen von rund 700.000. Auch in anderen spanischen Städten fanden Kundgebungen statt.

Zum Internationalen Frauentag hatte es gestern Demonstrationen auf der ganzen Welt gegeben. In Berlin forderten tausende Menschen unter anderem gleichen Lohn für gleiche Arbeit. In Istanbul ging die Polizei mit Tränengas gegen demonstrierende Frauen vor.

UNO-Generalsekretär Guterres forderte in einer Erklärung vor der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen ein sicheres Internet für Frauen und Mädchen ohne Hass und Aggressionen. Die amerikanische First Lady Jill Biden rief bei einer Veranstaltung in Washington Männer auf, sich im Kampf um Gleichstellung an die Seite von Frauen zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.