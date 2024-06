Fußball-Europameisterschaft

Zehntausende feiern bei Eröffnung von EM-Fanmeile in Berlin

Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben Tausende die Eröffnung der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin gefeiert. Laut Angaben der Veranstalter kamen am Mittwochabend rund 30.000 Menschen zu der rund zweistündigen Show auf der Straße des 17. Juni.