Kundgebung zum Newroz-Fest in Diyarbakir (AFP)

Die Menschen versammelten sich in einem Park, tanzten und schwenkten Fahnen der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, die die Feier mitorganisiert hatte. Nach Angaben der HDP nahmen sogar Hunderttausende Menschen an der Veranstaltung teil. Auch in anderen Städten der Türkei fanden seit gestern Newroz-Feiern statt.

Newroz wird unter anderem auch im Iran und in Afghanistan gefeiert. Das Fest markiert den Frühlingsbeginn.

