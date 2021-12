In der Nähe von Rock Creek Village im US-Bundesstaat Colorado zerstören Waldbrände ein Haus. (APAP Photo/David Zalubowski / dpa-Bildfunk )

In den Orten Louisville und Superior seien rund 30.000 Einwohner aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen, teilten die Behörden mit. In Superior wurden bereits hunderte Häuser zerstört, allein 370 im Stadtteil Sagamore. Es gab mindestens sechs Verletzte. Die Brände wurden vermutlich durch herabstürzende Stromleitungen ausgelöst und durch die in der Region herrschende Dürre begünstigt. Colorados Gouverneur Polis rief den Notstand aus.

