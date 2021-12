Ein Strommast aus der Froschperspektive (Jan-Martin Altgeld )

Ursache war nach Angaben des Versorger-Unternehmens Westnetz ein Brand in einer Umspannstation infolge eines Kurzschlusses. Dabei sei die Anlage stark beschädigt worden. Im Laufe des Abends seien die betroffenen Haushalte sukzessive wieder zugeschaltet worden. Weiter hieß es, die Reparatur der Schäden werde noch einige Tage in Anspruch nehmen, da manche Leitungen zunächst nur provisorisch wieder in Betrieb seien.

Zwischenzeitlich seien in den vom Ausfall betroffenen Kommunen zahlreiche Notstromaggregate in Betrieb gewesen.

