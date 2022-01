Protest gegen den neuen französischen Corona-Impfpass in Paris (AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT)

In Frankreich demonstrierten über 50.000 Menschen gegen die Einführung des neuen Impfpasses, der nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu vielen Einrichtungen gewährt. Gleich mehrere Kundgebungen gab in der Hauptstadt Paris sowie anderen Großstädten des Landes. In Wien folgten rund 27.000 Menschen einem Protestaufruf gegen die geplante allgemeine Impfpflicht, der unter anderem von der rechtspopulistischen FPÖ unterstützt wurde. Auch in der italienischen Hauptstadt Rom gingen Tausende auf die Straße. Ihr Protest richtete sich gegen die Impfpflicht für Menschen über 50 Jahren und einem Corona-Pass für Genesene, Geimpfte und Getestete.

In den Niederlanden öffneten trotz Verbots vielerorts Kneipen, Cafés und Restaurants. Die Betreiber protestieren dagegen, dass die Aufhebung des wochenlangen Lockdowns nicht für die Gastronomie gelten soll.

