Jüdisches Neujahrsfest

Zehntausende orthodoxe Juden haben sich in Uman in der Zentralukraine versammelt - trotz des Kriegs. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Die ukrainische Polizei wollte aus Sicherheitsgründen keine genauen Zahlen veröffentlichen. Die United Jewish Community of Ukraine erklärte jedoch, dass 23.000 Pilger gekommen seien. Die Gläubigen wollen in Uman das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana feiern. In der Stadt befindet sich das Grab von Rabbi Nachman, dem Gründer der ultraorthodoxen Strömung. Sowohl ukrainische als auch israelische Behörden hatten die Gläubigen vergeblich aufgefordert, die Feierlichkeiten wegen des Krieges in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.