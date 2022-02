Statt des Rosenmontagszuges zieht wegen des Krieges in der Ukraine ein riesiger Protestmarsch durch die Stadt Köln. (dpa/Oliver Berg)

Das Festkomitee nannte am Mittag die Zahl von rund 150.000 Teilnehmenden, und es kämen immer mehr Menschen dazu. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker erklärte in einer Rede, in Köln werde man alles tun, um Hass, Gewalt und Diktatur keinen Raum zu geben. Sie empfinde "grenzenlose Bewunderung" für die Menschen, die in Russland gegen den Krieg demonstrierten, obwohl ihnen harte Strafen und persönliche Konsequenzen drohten. Man müsse ihnen beistehen. Reker dankte außerdem allen "mutigen Männern und Frauen in der Ukraine, die einen gewaltlosen Widerstand aufrechterhalten und die sich weiterhin der Demokratie verbunden fühlen".

Friedenstaube - von einer russischen Flagge aufgespießt

Der Kölner Demonstrationszug wird angeführt von einem Karnevalswagen, der eine Friedenstaube zeigt, die von einer russischen Flagge aufgespießt wird. Vor dem Start ließ das Karnevals-Festkomitee weiße Tauben aufsteigen. Zahlreiche Organisationen unterstützen die Veranstaltung, darunter Parteien, Gewerkschaften und der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln.

Ministerpräsident Wüst lobt "Riesenleistung des Karnevals"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst würdigte den Marsch als "Riesenleistung des organisierten Karnevals". Die Demonstration findet anstelle des traditionellen Rosenmontagszug statt, der wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt wurde. Wegen der Corona-Pandemie sollte er diesmal nicht durch das Stadtzentrum führen, sondern im Kölner Rhein-Energie-Stadion stattfinden.

Gestern hatten bereits in Berlin rund eine halbe Million Menschen für ein Ende des Kriegs demonstriert.

