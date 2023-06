Russlands Krieg gegen die Ukraine

Überflutungen am Dnipro (dpa / dpa-infografik GmbH)

Auf der von Russland besetzten gegenüberliegenden Seite sollen weitere 25.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der von den Besatzern eingesetzten Lokalverwaltung steht die Stadt Oleschky in der Region Cherson komplett unter Wasser.

Seit einer Explosion am frühen Morgen treten große Wassermengen aus dem Stausee aus. Das Wasserkraftwerk wurde nach Angaben des ukrainischen Betreibers vollständig zerstört. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, den Staudamm gesprengt zu haben. Bundesaußenministerin Baerbock sprach auf ihrer Brasilien-Reise von einer menschengemachten Umweltkatastrophe, für die allein der - Zitat - "verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine" verantwortlich sei. Am Abend kommt der UNO-Sicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wollte sich per Video dazuschalten lassen.

