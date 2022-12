Streik des britischen Klinikpersonals (Peter Powell / PA Wire / dpa / Peter Powell)

Es ist der erste Streik der Gewerkschaft für Pflegeberufe in ihrer 106-jährigen Geschichte. Beschäftigte in England, Wales und Nordirland beteiligen sich an dem zwölfstündigen Ausstand. Sie fordern eine deutlich über der Inflation liegende Lohnerhöhung.

Die konservative Regierung in London lehnt das bisher als nicht finanzierbar ab. Sie hat nach eigenen Angaben ein Angebot vorgelegt, das im Einklang mit der Empfehlung eines unabhängigen Gremiums steht. In Schottland hatte sich der Berufsverband kurzfristig mit der Regionalregierung geeinigt.

Das britische Gesundheitssystem steckt seit langem in einer tiefen Krise, die von der Corona-Pandemie noch verstärkt wurde. Viele Patienten warten auf einen Routineeingriff. Am 20. Dezember ist ein weiterer Streik geplant.

