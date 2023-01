Die Demonstranten fordern deutliche Verbesserungen im spanischen Gesundheitswesen. (dpa/ AP / Manu Fernandez)

Ihre Proteste richteten sich gegen die konservative Regionalregierung. Die Angestellten werfen ihr vor, mit Sparmaßnahmen das öffentliche Gesundheitssystem zu zerstören. Stattdessen würden private Gesundheitsdienstleister bevorzugt.

Die Regionalregierung in Madrid, die von der konservativen Volkspartei geführt wird, steht besonders seit der Corona-Pandemie in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, für den Personalmangel in Krankenhäusern und öffentlichen Gesundheitszentren verantwortlich zu sein. Die Volkspartei weist diese Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.