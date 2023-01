In Israel demonstrieren erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung Netanjahu. (AFP / JACK GUEZ)

Medienberichten zufolge gingen die Menschen in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straßen. Sie zündeten zum Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs in Ost-Jerusalem Kerzen an. Der Protest richtete sich wie in den Wochen zuvor gegen die von der Regierung angestrebte Änderung des Rechtssystems. Nach den Plänen von Justizminister Levin soll eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des Höchsten Gerichts gegen das Grundgesetz verstößt. Levin will außerdem die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern ändern. Er wirft dem Höchsten Gericht eine übermäßige Einmischung in politische Entscheidungen vor.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.