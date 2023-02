Demonstranten tragen israelische Fahnen während einer Protestkundgebung gegen die geplante Justizreform in der Nähe der Knesset. (Ilia Yefimovich / dpa / Ilia Yefimovich)

Medienberichten zufolge zogen allein in Jerusalem mehr als 40.000 Teilnehmende Richtung Parlament, wo in erster Lesung über zwei zentrale Punkte der umstrittenen Reform debattiert wurde. Die Polizei riegelte den Zugang zur Knesset ab. Auch in anderen israelischen Städten fanden Kundgebungen und Aktionen statt.

Das Reformvorhaben sieht unter anderem vor, dass die Knesset Entscheidungen des Obersten Gerichts rückgängig machen kann. Dadurch wäre nach Ansicht vieler Israelis die Gewaltenteilung aufgehoben und somit die Demokratie beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.