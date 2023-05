Bereits vor einer Woche hatte es Massenproteste in Belgrad gegen Waffengewalt gegeben. (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Auslöser waren zwei Schusswaffenangriffe in den vergangenen beiden Wochen, bei denen 18 Menschen getötet wurden. Die Demonstranten forderten den Rücktritt hochrangiger Politiker, ein Ende der Gewaltverherrlichung in den Medien und Maßnahmen zur Einschränkung von gewalttätigen Inhalten. Die Regierungspartei von Präsident Vucic verurteilte die Proteste. Die Bluttaten würden instrumentalisiert, um Vucic anzugreifen. Ausländische Geheimdienste wollten Unruhen im Land schüren, um Serbien zu destabilisieren. Der Präsident kündigte eine "Entwaffnungskampagne" an und plant eine eigene Großdemonstration.

In Serbien sind viele Bürger im Besitz von Waffen. Offiziell sind über 760.000 Schusswaffen registriert.

