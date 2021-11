In Graz zählte die Polizei bis zu 30.000 Teilnehmer (imago images/Eibner Europa)

Die größte Demonstration fand in Graz statt. Nach Angaben der Polizei waren es dort bis zu 30.000 Teilnehmer. Auch in St. Pölten, Klagenfurt und Innsbruck gab es Kundgebungen.

Die Regierung in Wien will im Februar eine allgemeine Impfpflicht einführen. Ein Gesetzesentwurf soll in der zweiten Dezemberwoche vorgelegt werden. Seit Montag gilt im ganzen Land angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen eine Ausgangsbeschränkung. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es in Wien Massendemonstrationen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.