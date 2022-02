Die Vereinigung befürchtet, dass der Rückstau bis Ende des Frühjahrs auf mehr als 200.000 Schweine anwachsen könnte. (imago images/Marius Schwarz)

Nach Schätzungen des britischen Schweineindustrie-Verbands NPA mussten in den Zuchtbetrieben bislang mindestens 35.000 Tiere gekeult werden, weil sie in den Schlachthöfen nicht wie geplant verarbeitet werden konnten. Die Vereinigung befürchtet, dass der Rückstau bis Ende des Frühjahrs auf mehr als 200.000 Schweine anwachsen könnte. Vertreter der NPA äußerten sich bei einem Krisentreffen im britischen Landwirtschaftsministerium. In der Stadt York versammelten sich heute zudem Schweinebauern aus ganz Großbritannien, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Die Fleischindustrie in Großbritannien leidet schon seit dem vergangenen Jahr unter einem Mangel an Personal. Wie auch in anderen Branchen waren wegen der Einwanderungs-Beschränkungen nach dem Brexit, aber auch wegen der Corona-Pandemie viele Arbeitskräfte aus EU-Staaten in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.