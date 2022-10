Großkundgebung in Berlin

Solidaritätskundgebung in Berlin gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran (IMAGO / Virginia Garfunkel / IMAGO / Virginia Garfunkel)

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, die Demonstration verlaufe überwiegend störungsfrei. Nur vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden. Bundesfamilienministerin Paus schrieb auf Twitter - Zitat - "Wir stehen an Eurer Seite." An der Kundgebung gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran beteiligten sich deutlich mehr Menschen als zunächst angenommen.

Weitere Proteste im Iran

Aus mehreren Landesteilen des Iran werden erneute Proteste gegen die Staatsführung gemeldet. Nichtregierungsorganisationen zufolge beteiligten sich daran tausende Studenten an Universitäten in der Hauptstadt Teheran. Außerdem hätten Händler in einigen Städten ihre Geschäfte aus Protest bestreikt. In Videoaufnahmen aus dem Iran sind zahlreiche Frauen zu sehen, die sich dem Zwang zur Verschleierung widersetzen. Wegen der staatlichen Abschaltung von Internetverbindungen ist nicht immer möglich, die Aufnahmen zeitlich zuzuordnen.

Die Proteste im Iran halten seit Wochen an. Die Sicherheitskräfte gehen teils massiv gegen die Demonstrierenden vor. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden dabei bislang mehr als 240 Menschen getötet, Tausende wurden festgenommen. Auslöser der Proteste war der Tod einer 22-Jährigen. Die Sittenpolizei hatte sie am 13. September in Teheran festgenommen, weil ihr Kopftuch offenbar zu locker saß. Auf der Polizeiwache war sie ins Koma gefallen und später im Krankenhaus gestorben.

Iran: BBC Farsi und Iran International auf Terrorliste

Der Iran will im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten im Land zwei in London ansässige persischsprachige Nachrichtensender auf eine eigene Terrorliste setzen. Es handele sich um die Sender BBC Farsi und Iran International und ihre Organisatoren, sagte Kasem Gharibabadi, Vizechef der internationalen Abteilung in der iranischen Justizbehörde. Die Sender hätten mit ihrer Berichterstattung die Iraner ermutigt, gewaltsam an den Unruhen teilzunehmen.

BBC Farsi und Iran International berichten über die Proteste und senden auch kritische Interviews mit Exil-Iranern.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.