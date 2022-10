Semesterbeginn

Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Archivfoto (picture alliance/dpa/Foto: Ulrich Baumgarten)

Nach Angaben des Deutschen Studentenwerks standen Mitte September in elf großen Universitätsstädten mehr als 35.000 junge Menschen auf Wartelisten für einen Platz, 15.000 von ihnen alleine in München. Der Generalsekretär des Dachverbands, Anbuhl, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende sei ein eklatantes Strukturdefizit des Hochschulsystems und ein soziales Problem. Er verwies darauf, dass die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze in den vergangenen 15 Jahren um 52 Prozent, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um 6 Prozent gestiegen sei. Diese Schere dürfe nicht noch weiter auseinandergehen, meinte Anbuhl.

Die Studenten- und Studierendenwerke betreiben nach Angaben ihres Verbands bundesweit rund 1.700 Wohnheime mit fast 200.000 Plätzen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.