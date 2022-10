Teilnehmerin der Taiwan Pride in Taipeh (dpa / AP Photo / Chiang Ying-ying)

An der sogenannten Taiwan Pride in der Hauptstadt Taipeh nahmen nach Angaben der Organisatoren etwa 120.000 Menschen teil. Die Kundgebung gilt als größte LGBT-Parade in Ostasien und feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum.

Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen lobte die Fortschritte ihres Landes bei den Rechten sexueller Minderheiten. Sie schrieb auf Facebook, vor 20 Jahren sei es kaum vorstellbar gewesen, dass Taiwan einmal das erste Lande in Asien sein würde, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Das entsprechende Gesetz war im Jahr 2019 erlassen worden.

