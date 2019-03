Am zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden gedenkt heute die Stadt der Opfer.

Um 9 Uhr 33 läuten in der Kleinstadt nahe Stuttgart die Kirchenglocken. Zu dieser Zeit ging am 11. März 2009 der erste Notruf bei der Polizei ein. Ein ehemaliger Schüler war damals in die Albertville-Realschule eingedrungen und hatte mit der Pistole seines Vaters acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen während des Unterrichts erschossen. Auf seiner Flucht tötete der 17-jährige Täter drei weitere Menschen und sich selbst.



Anlässlich des Jahrestags forderten die Grünen, die Gewerkschaft der Polizei und die Stiftung gegen Gewalt an Schulen ein schärferes Waffenrecht in Deutschland. Die Grünen-Politikerin Mihalic sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bundesregierung habe aus der Tat von Winnenden immer noch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen und den Privatbesitz von Schusswaffen schärfer reglementiert.