Zehn Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden ist in der Kleinstadt in Baden-Württemberg der 15 Opfer gedacht worden.

Oberbürgermeister Holzwarth sagte bei der Gedenkfeier, man stehe zusammen, erinnere sich und spende sich gemeinsam Trost. Mitglieder des Gemeinderates lasen die Namen der Getöten vor. Um 9 Uhr 33 läuteten in Winnenden nahe Stuttgart die Kirchenglocken. Zu dieser Zeit ging am 11. März 2009 der erste Notruf bei der Polizei ein. Ein ehemaliger Schüler war damals in die Albertville-Realschule eingedrungen und hatte mit der Pistole seines Vaters acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen während des Unterrichts erschossen. Auf seiner Flucht tötete der 17-jährige Täter drei weitere Menschen und sich selbst.