München soll aus Sicht des Stadtrats anlässlich des EM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz in die Welt senden.

Daher wurde ein von allen Fraktionen unterstützter Antrag eingebracht. Oberbürgermeister Reiter (SPD) soll sich bei der UEFA dafür einsetzen, dass die Arena während des Spiels am Mittwochabend in Regenbogenfarben leuchtet. Auch wird Reiter gebeten, das Rathaus mit Regenbogenfahnen zu beflaggen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.



Es gehe darum, Solidarität mit der LGBTI-Community in Ungarn zu zeigen, die unter der aktuell verschärften homo- und transphoben Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu leiden habe. Das ungarische Parlament hatte vor wenigen Tagen ein neues Gesetz beschlossen, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.