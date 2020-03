EU-Spitzenvertreter machen sich heute ein Bild von der angespannten Lage an der türkisch-griechischen Grenze. Bis gestern Abend gab es dort laut den griechischen Behörden 24.200 Versuche, die Grenze zu überqueren.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, werden am frühen Nachmittag in Orestiada erwartet. Die Reise ist eine Geste der Solidarität mit Griechenland.



Tausende Migranten harren an der Grenze aus, seitdem die Türkei verkündet hat, sie zu öffnen. Die griechische Grenzpolizei setzte mehrfach Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menschen daran zu hindern, auf EU-Gebiet zu gelangen. Laut UNO befinden sich im Grenzgebiet bis zu 13.000 Menschen.

"Einen Teil der Menschen nach Deutschland holen"

Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dutzmann, nannte es verwerflich, Menschen in Not auf diese Art und Weise abzuwehren. Er rief dazu auf, einen Teil der Migranten nach Deutschland zu holen. Die Bundesrepublik habe für die Aufnahme neuer Flüchtlinge noch Kapazitäten, sagte Dutzmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Erdogan nimmt Tote in Kauf"

Der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Marquardt, forderte von der EU eine geordnete Asylpolitik. Derzeit werde nicht mehr geprüft, wer wirklich schutzbedürftig sei, sagte Marquardt im Deutschlandfunk. Er plädierte unter anderem für humanitäre Hilfe an den Grenzen, für die Möglichkeit, Asylanträge zu stellen, und für eine EU-weite Kontingent-Lösung.



Der türkische Präsident Erdogan benutze die Menschen auf unwürdige Weise und nehme sogar Tote in Kauf, beklagte Marquardt. Es könne doch nicht sein, dass die Antwort der EU ebenfalls menschenunwürdig sei. Der Europaabgeordnete hält sich im Moment auf der griechischen Insel Lesbos auf. Er bestätigte Berichte über Angriffe auf Migranten, Helfer und Journalisten.

"Mit aller Härte"

Unser Korrespondent Panajotis Gavrilis hält sich zurzeit an der Grenze bei Kastanies auf der griechischen Seite auf. Er berichtet in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk (Audio-Link), die griechischen Behörden gingen mit aller Härte vor. Von Samstag früh bis gestern Abend habe es den Angaben zufolge 24.200 Versuche gegeben, die Grenze zu überqueren. Die Menschen seien aber gestoppt worden. Es gab mehr als 180 Festnahmen. Es seien auch bereits Haftstrafen von bis zu vier Jahren ohne Bewährung sowie 10.000 Euro Geldstrafe verhängt worden. Die Behörden gingen mit aller Härte vor und setzten bei den Wasserwerfern auch farbiges Wasser ein, um die Menschen markieren zu können.



Auch die Sendung "Hintergrund" im Deutschlandfunk hat sich mit der Lage an der türkisch-griechischen Grenze befasst. Dort heißt es: "Wie Europa dauerhaft und nachhaltig Migration regeln möchte, darauf bleibt die EU nach wie vor eine Antwort schuldig. Die ursprünglich geplanten Asylreformen konnten deshalb noch nicht in Kraft treten, da sich bei einigen Aspekten die Staaten völlig verhakt haben. Bei der Umverteilung der ankommenden Flüchtlinge zum Beispiel."

"...sonst stellt sie ihre Werte in Frage"

Und unser Europa-Korrespondent Paul Vorreiter kommentierte im Deutschlandfunk: "Wer auch immer an der Grenze zur EU ein Asylverfahren sucht, sollte Zugang zu diesem erhalten. Darauf hatte die Kommission als Wächterin der EU-Verträge selbst immer Wert gelegt. Sie ließ heute die Öffentlichkeit allerdings im Unklaren, ob Griechenland mit seinem Moratorium auf die Bearbeitung von Asylanträgen dieser Verpflichtung nachkommt. Dabei darf es in dieser Frage keine Zweifel geben: Die EU muss immer Zugang zur Prüfung eines Asylrechts gewährleisten, sonst stellt sie ihre Werte in Frage."